В Петропавловске тепловоз врезался в легковушку

Тепловоз врезался в автомобиль, который остановился на железнодорожных путях, в Петропавловске, передает zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике dtp_sko.

Очевидцы писали, что женщина за рулем авто задумалась и остановилась на железной дороге. Это, по их словам, и стало причиной аварии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Очевидцы СКО Петропавловск (@dtp_sko)

В управлении полиции Петропавловска Sputnik Казахстан сообщили, что 17 апреля на оперативный канал 102 поступило телефонное сообщение о том, что на железнодорожном переезде по улице Г. Мусрепова между автомашиной марки Citroën C4 и тепловозом ТГК-2 произошло столкновение.

По прибытию на место происшествия было установлено, что водителем автомашины 1970 года рождения были нарушены требования знака 2.5 "STOP" правил дорожного движения, - добавили в ведомстве.

В результате ДТП пострадавших нет, и водитель, и машинист были трезвы.

По факту ДТП проводится дознание, по результатам которого в отношении водителя Citroën C4 будет собран материал по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях и передан в специализированный административный суд Петропавловска для принятия процессуального решения.

По этой статье грозит штраф или лишение водительских прав на полгода.