В Сети распространяют сообщения об акциях в Атырауской области. Комментарий КНБ

18 апреля 2021, 13:59
Фото: КНБ РК

В КНБ опровергли сообщения об акциях в Атырауской области, сообщает zakon.kz.

17 апреля на отдельных электронных информационных ресурсах начали рассылать видео о якобы проводимых акциях в Атырауской области. Комитет национальной безопасности официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемое видео в социальных сетях с учений "Қалқан-2021". пресс-служба КНБ РК

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ҚР ҰҚК Шекара қызметі (@shekaraknbkz)

В связи с этим пресс-служба КНБ попросила редакции отечественных СМИ при перепечатке или ссылке на подобного рода материалы обращаться за подтверждением или комментариями в КНБ, а также призвала не рассылать ложную информацию.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?