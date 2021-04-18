Послание-2020: какие поручения Токаева уже выполнены

1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, сообщает zakon.kz.
Пресс-секретарь главы государства Берик Уали рассказал, какие поручения Президента выполнены в настоящее время.
В прошлом году я поручил закрыть учебные заведения, занимающиеся "печатанием" дипломов. Работа идет трудно из-за сопротивления влиятельных лиц, вовлеченных в прибыльный образовательный бизнес. Но проблему нужно решить, - говорил Токаев.
Согласно информации, предоставленной Бериком Уали, в настоящее время сделано:
- В 2020 году профилактический контроль проведен в 38 вузах.
- В 14 вузах показатели трудоустройства были ниже требуемого норматива.
- В текущем году запланировано проведение профилактического контроля в 42 вузах.
- С начала 2021 года закрыты семь вузов с контингентом около 53 тыс. студентов. Преподаватели вузов трудоустроены, обучающиеся переведены в другие высшие учебные заведения.
Лишены генеральной лицензии:
- Региональный социально-инновационный университет с контингентом около 35 тыс. студентов.
- Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева с контингентом более 5 тыс. обучающихся.
- Казахский медицинский университет непрерывного образования (вуз обжаловал данные решения, идут судебные процессы).
Также в своем Послании Президент уделил особое внимание врачам.
Важность профессии врача должна подкрепляться и материально. Мы делаем это сейчас, в период кризиса, мы должны делать это и на системной основе. К 2023 году заработная плата медиков будет в два раза выше средней заработной платы в экономике. Касым-Жомарт Токаев
По данному поручению уже сделано:
- С 1 января 2021 года увеличена заработная плата 247 тыс. медицинским работникам:
- К 2023 году уровень средней заработной платы врачей увеличится в два раза выше средней заработной платы в экономике;
- На эти цели, в 2021-2023 годы предусмотрены средства в сумме 1 141,5 млрд тенге.
Вместе с тем Президент поручал "правительству запустить с 2021 года специальную программу "Аңсаған сәби".
Надо увеличить количество квот по программам ЭКО до 7 тыс., то есть в семь раз, - говорил Токаев в Послании.
В настоящее время по данному поручению главы государства сделано:
- В Казахстане за 25 лет лечение методами вспомогательных репродуктивных технологий прошли около 85 тыс. супружеских пар.
- Эффективность лечения выросла в 15% до 42%. Показатель по факту рождения ребенка (take baby home) находится на уровне 30%, что способствует показателям лучших европейских клиник.
- Родилось более 22 500 детей "из пробирки".
- По поручению глава государства с 2021 года число квот на ЭКО увеличено до 7000 в год.
- В рамках программы "Аңсаған сәби" услугу будут предоставлять 19 государственных и частных клиник в восьми городах страны, на что предусмотрено 6,2 млрд тенге.
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