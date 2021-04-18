Сильные осадки и похолодание. Погода на 19 апреля

Прогноз погоды на 19 апреля предоставили в "Казгидромете", сообщает zakon.kz.

Ложбина циклона будет смещаться на северо-восток, и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на северной половине местами пройдут осадки, на востоке местами сильные (дождь, снег), на юго-востоке местами дождь с грозой. В тыл циклону будет заходить холодный антициклон с районов Скандинавского полуострова, в связи с чем ожидается понижение температуры на севере, северо-западе и востоке страны. Местами ожидаются туман, усиление ветра, в северной половине местами – гололед, низовая метель. РГП "Казгидромет"

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью на большей части 15-20, порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью на большей части 15-20, порывы 23 м/с, днем местами 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются ночью туман, гололед, низовая метель, усиление ветра на большей части 15-20, порывы 23 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами гроза, усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Жамбылской, Алматинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области местами – гроза.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман.