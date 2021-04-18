На границе Атырауской и Астраханской областей устанавливают пограничные ограждения

На границе Атырауской и Астраханской областей ведутся работы по установке пограничных ограждений, сообщает zakon.kz.

Работы по возведению новых пограничных ограждений идут в селе Коптогай Курмангазинского района, на границе Казахстана и России.

Казахстан и Россия ратифицировали Договор о казахстанско-российской государственной границе, который был подписан в Москве 18 января 2005 года, где демаркационные работы еще не завершены. В этом году на приграничной территории начались работы по возведению новых ограждений пограничными службами воинской части "2016".

14 апреля текущего года пограничники приступили к строительным работам. Некоторые жители приграничного села Коптогай просили разъяснить ситуацию и выразили недовольство проводимыми работами. 13 апреля мы с представителями акимата провели разъяснительные беседы о законности проводимых работ с жителями села Коптогай. Также представители пограничной службы и правоохранительных органов разъяснили законность проводимых работ. аким Курмангазинского района Марат Мурзиев

Как разъяснили представители пограничной службы КНБ РК, "установленные в мае 2013 года металлические ограждения между приграничными метками №23 и №24 заходят на территорию РФ на 10-70 метров".

В связи с чем, инженерные работы будут проводиться в селе Коптогай к ограждениям, которые находятся на территории Российской Федерации в 1 800 метрах.