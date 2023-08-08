Утопают в мусоре жители села близ Алматы

Жители села Отеген батыр Илийского района жалуются на работу коммунальных служб по вывозу мусора, сообщает Zakon.kz.

Мусорные контейнеры постоянно переполнены, а в жаркие дни лета зловоние распространяется по всей округе. С такими жалобами выступили жители села Отеген батыр в Алматинской области.

"Люди хотят, чтобы мусор вывозили своевременно, как только заполнены контейнеры. Компания, которая обслуживает наше село, этого не делает. Такая картина во многих дворах", – рассказала местная жительница Ирина Мамедова.

Фото: Zakon.kz

В обслуживающей компании ИП "Тазалык" заявили, что мусор вывозят ежедневно, но некоторые мусорные баки села не рассчитаны на большое количество жителей.

"Контейнеры установлены еще в СССР, когда не было так много домов на один мусорный бак. Мы работаем ежедневно с 6 утра до 18:00. Выходной день у нас в воскресенье. Я могу сказать так, что все эти отходы накапливаются именно в выходные дни. Осложняет ситуацию и то, что мусор привозят люди из соседних поселков", – сказал начальник участка ИП "Тазалык" по вывозу мусора Бакытжан Жолдыбеков.

Фото: Zakon.kz

Компания занимается вывозом мусора из села с 2019 года. Она обслуживает 35 тысяч человек, которые в месяц платят за вывоз бытовых отходов по 450 тенге с человека.



Как будут решать проблему, пока неизвестно. Подрядчики продолжают работать в старом режиме.