В соцсетях усомнились в победе сына Кадырова в боксерском поединке

На боксерском турнире "Время Легенд 6" состоялся бой между Асланом Биттировым и Адамом Кадыровым. Во втором раунде после размена судья остановил поединок и зафиксировал нокдаун у Биттирова, сообщает zakon.kz.

Поединок прошел в рамках турнира "Время Легенд 6: Спецоперация". По официальной информации, победа была засчитана техническим нокаутом, а 13-летний Кадыров не оставил ни единого шанса своему противнику.

На видеозаписи рефери в какой-то момент останавливает бой и начинает отсчет времени, фиксируя нокдаун (ситуация, когда спортсмен касается настила третьей точкой опоры — коленом или рукой). Через несколько секунд из угла соперника Кадырова выбрасывают полотенце — знак признания поражения.

Однако пользователи соцсетей обратили внимание на то, что рефери начал отсчитывать нокдаун, несмотря на то, что Биттиров не касался пола рукой или коленом. После этого из угла представителя Кабардино-Балкарии выбросили полотенце в знак признания поражения. Один из комментаторов поединка также назвал происходящее довольно непонятным.

Комментаторы объявляют об окончании боя, при этом отмечая, что не совсем понятно, почему победил Кадыров.