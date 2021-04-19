Автомобиль провалился в дыру на проезжей части в Нур-Султане

Легковая машина колесом провалилась в огромную дыру посреди дороги в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Яма образовалась в результате разрушения дорожного полотна. Ситуацию прокомментировали в акимате города.

Провал дорожного полотна на пересечении улицы Ш.Уалиханова и улицы Г. Караш произошел в связи с несоблюдением подрядной организацией технологического процесса при прокладке трубы СДР 17 диаметром 300 мм методом прокола. В результате чего коллектор ливневой канализации подмыло и образовался провал на небольшом участке дорожного полотна. пресс-служба акимата города Нур-Султан

Подрядную организацию, допустившую нарушения, обещали привлечь к ответственности.

В настоящее время силами Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города совместно с сотрудниками УАП ДП участок огорожен. Ведутся работы по засыпке провала.



19 апреля Управлениями акимата, ГКП на ПХВ "Elorda Eco System”, а также УАП ДП будут проведены работы по восстановлению дорожного полотна.