В "красной" зоне стало на один регион меньше

19 апреля 2021, 10:04
Фото: rg.ru

Акмолинская область перешла в "желтую" зону, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 апреля:

- В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

- В "желтой" зоне: Алматинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

- В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.

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