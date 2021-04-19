Украину призвали декоммунизировать национальную кухню

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко предложил провести декоммунизацию национальной кухни, сообщает zakon.kz.

Повар отмечает, что бездействие в сфере кулинарии недопустимо не меньше, чем в языковой.

Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа, — сказал Клопотенко.

Для этого, по его словам, необходимо вводить систему налогов и сборов.

Желающие сохранить пищевые традиции советской эпохи должны будут заплатить 20-процентный налог на те или иные продукты или блюда. Для данного шага необходима политическая воля, но именно она в настоящий момент отсутствует, поэтому приходится продолжать раскручивать борщ, - заключил он.

По данным NEWS.ru, ранее Украина подготовила и направила в штаб-квартиру ЮНЕСКО досье "Культура приготовления украинского борща". Страна предлагает включить кулинарный процесс в список нематериального наследия.

Украинский борщ — украинское национальное блюдо, у которого нет конкурентов. Хватит манипулировать на почве "русскости" борща, потому что правду не изменишь. Борщ — наш, — заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.