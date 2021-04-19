Бизнес терпит колоссальные убытки из-за неэффективного регулирования законов

Законом "О государственных закупках" в качестве вида обеспечения предусмотрен договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика. Однако де-юре – такое право есть, а де-факто – нет, что ставит бизнес в затруднительное положение.

В соответствии с законодательством поставщик вправе выбрать один из трех видов обеспечения исполнения договора о госзакупках. Это служит своеобразной "подушкой безопасности" для заказчика, гарантией завершения строящегося объекта или исправления допущенных недочётов в процессе строительства.

Первый вид обеспечения — гарантийный денежный взнос, в рамках предоставления которого подрядчик вносит на банковский счёт заказчика предусмотренную законодательством сумму. Второй вид - банковская гарантия, при которой ежегодная средняя ставка 3-4 процента годовых. С учетом того, что на одно юридическое лицо в пике календарного года приходится в портфеле проектов на сумму порядка 20 миллиардов тенге, финансовые расходы на обслуживание банковских гарантий в год составляют до полумиллиарда тенге.

Законом РК от 26 декабря 2018 года был введен новый третий вид обеспечения исполнения договора в виде договора страхования. Он направлен на облегчение бремени подрядчиков по содержанию банковских гарантий и предоставления залогового обеспечения. Но парадокс в том, что данная норма не работает, поскольку до сих пор нет утверждённой формы типового договора. Такое промедление стоит бизнесу больших финансовых потерь.

Между тем, данный вид обеспечения успешно реализуется в закупках компаний квазигосударственного сектора и при реализации пилотного проекта в рамках строительства Туркестана, кроме того, все объекты Международной выставки "EXPO-2017" были реализованы с использованием в качестве обеспечения договоров страхования.

Представители бизнес-сообщества неоднократно обращались в адрес Министерства финансов РК с просьбой утвердить типовой договор страхования. Однако был получен ответ о том, что его проект направлен на согласование в Национальный Банк РК. Получается, в течение двух лет данный документ не могут согласовать?

В декабре 2020 года, в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок", находящегося на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК, депутаты предложили исключить пункт о договоре страхования ГПО. Они обосновали это тем, что договор в таком виде, где страховым случаем признается факт причинения вреда заказчику вследствие случайных, не зависящих от поставщика событий, не может выступать в качестве обеспечения исполнения договора, при этом не представляя должной аргументации. Уполномоченным органом по регулированию и развитию финансового рынка поддержаны данные поправки.

Бизнес-сообщество категорически против. Сегодня основная проблема подрядчиков состоит в том, что в соответствии с политикой банков, инструмент в виде банковской гарантии выпускается исключительно при наличии обеспечения заклада денежных средств в размере от 51% до 100% от суммы банковской гарантии. На сегодняшний день в банках заморожено более 30 миллиардов тенге. Договор страхования ГПО не только повысит уровень конкурентной среды банковского сектора, а также позволит подрядчикам высвободить данные денежные средства и направить в качестве инвестиций на развитие строительного рынка.

9 апреля на площадке НПП "Атамекен" состоялось совещание с участием представителей бизнес-сообществ, Министерства финансов РК, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и других заинтересованных сторон, на котором всесторонне обсуждался данный вопрос, однако найти компромисс так и не удалось, поскольку уполномоченными органами не обозначена четкая проблематика, связанная с утверждением типовой формы договора.

В соответствии с чем Ассоциацией Застройщиков Казахстана и Ассоциацией Автодорожников Казахстана сформировано консолидированное обращение в адрес Министерства юстиции, Министерства финансов и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка о необходимости разъяснения и предоставления позиции по вопросу страхования в государственных закупках, с указанием четкой проблематики внедрения данного инструмента.