Токаев обсудил с Келимбетовым ряд вопросов

19 апреля 2021, 14:30
Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова, сообщает zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи обсуждены вопросы повестки дня пятого заседания Высшего совета по реформам, запланированного на 21 апреля текущего года.

В частности, рассмотрены подходы к подготовке национальных проектов, в том числе в сфере цифровизации и развития агропромышленного комплекса. Глава государства также был проинформирован о предложениях, касающихся проекта Социального кодекса и механизмов регулирования "с чистого листа", - говорится в сообщении.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал Кайрату Келимбетову ряд поручений по доработке списка национальных проектов и порядка их рассмотрения.


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