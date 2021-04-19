Токаев обсудил с Келимбетовым ряд вопросов

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова, сообщает zakon.kz.



По информации Акорды, в ходе встречи обсуждены вопросы повестки дня пятого заседания Высшего совета по реформам, запланированного на 21 апреля текущего года.

В частности, рассмотрены подходы к подготовке национальных проектов, в том числе в сфере цифровизации и развития агропромышленного комплекса. Глава государства также был проинформирован о предложениях, касающихся проекта Социального кодекса и механизмов регулирования "с чистого листа", - говорится в сообщении.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал Кайрату Келимбетову ряд поручений по доработке списка национальных проектов и порядка их рассмотрения.