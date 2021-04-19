Женщина протащила сразу три внедорожника в Талдыкоргане

Жительница Талдыкоргана Оксана Казначеева, работающая фитнес-тренером, протащила три внедорожника общим весом в шесть тонн. Она рассказала корреспонденту zakon.kz о своем достижении и о том, почему выбрала силовой вид спорта пауэрлифтинг.

Оксана призналась, что ей хотелось попробовать свои силы.

Я спросила у мальчишек, которые занимаются у меня, возможно ли это сделать. Вообще хотелось потянуть одну машину, в итоге получилось три. Мой вес - 70 килограмм, три машины - это шесть тонн. Сначала попробовала одну, оказалось очень легко. Решили зацепить три. Мы просто выбрали место с ровной дорогой, приехали, за полчаса зацепили и потянули, - рассказала она.

Поддержали Оксану ее друзья и знакомые. Мимо проезжали другие водители и наблюдали за действием.

У людей есть реакция на меня. Вы сами представляете - силовой спорт. Выгляжу я достаточно своеобразно. Когда ты выглядишь не так, как остальные, это, конечно, удивляет людей, - призналась она.

Спортом Оксана начала заниматься девять лет назад. До пандемии коронавируса она участвовала в республиканских соревнованиях по пауэрлифтингу и завоевывала серебряные медали в 2018 и 2019 годах. Кроме этого, у нее есть медицинское образование.

У меня очень много моих спортсменов, которые имеют некоторые особенности в организме. Это проблемы со спиной, грыжи, колени, реабилитации после операции. Потому что обычно людей с такими особенностями фитнес-тренеры стараются не брать. Для этого нужно подбирать определенные упражнения для того, чтобы грамотно построить тренировочный план, чтобы был результат по реабилитации, - отметила Оксана.

Ее самой возрастной клиенткой была пенсионерка 1942 года рождения с артрозом плеча. Из-за артроза она не могла самостоятельно одеться.

Я с ней отработала полгода, теперь она себя прекрасно чувствует, - рассказала фитнес-тренер.

К слову, дружба со спортом у Оксаны началась из-за болезни. Женщина наблюдалась у врачей в онкологии.

Врачи сказали, что у меня эстрогенозависимая опухоль и мне нужно похудеть. В 2011 году я наблюдалась в онкологии, три года назад были удалены молочные железы, потому что особо лечению не поддавалось. Врачами было принято решение, это лучше для того, чтобы остаться в живых. Мне сделали операцию, сказали в течение года не заниматься вообще. Спустя четыре месяца я выполнила норматив мастера спорта, несмотря на то, что мне было тяжело физически. В большей степени спорт для меня - это здоровье, - рассказала Оксана.

Сильная телом и духом женщина призналась, что в будущем планирует потянуть еще больший вес. Быть может в скором времени казахстанцы увидят, как Оксана потянет за собой грузовой автомобиль.

В апреле 2020 года еще один казахстанский пауэрлифтер Закир Найманбаев потянул вагон весом в 55 тонн. Видео он опубликовал в Youtube.

В декабре 2020 года силач Александр Данчев протащил зубами 26-тонный вагон. Достижение 32-летнего спортсмена занесли в Книгу рекордов Казахстана, напоминает Sputnik Казахстан.