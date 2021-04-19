Две женщины из ревности жестоко избили девушку

Две женщины из-за ревности жестоко избили девушку в Кокшетау, сообщает zakon.kz.

В полицию поступило заявление от 18-летней девушки о том, что 15 апреля в одном из кафе неизвестные женщины нанесли ей телесные повреждения.

В ходе допроса выяснилось, что пострадавшая отмечала день рождения подруги в кафе, через некоторое время к ним подсели незнакомые мужчины и начали оказывать знаки внимания. Позже пострадавшая, спускаясь вниз, столкнулась с двумя женщинами, которые беспричинно начали наносить ей телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Полицейские установили нападавших женщин. Таким образом они решили проучить своих соперниц.

По данному факту начато предварительное расследование по ст. 293 ч. 2 ("Хулиганство") Уголовного кодекса РК.

Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений. На основании доказательств будет приниматься процессуальное решение.