Похолодание и сильный ветер ожидают казахстанцев

20 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Атырауской области местами ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается ветер восточный порывы 15-18 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. В Кызылорде днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман. Ветер северо- восточный местами 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидается дождь, местами сильный дождь, сутки 21 апреля осадки, местами сильные (дождь, снег). 20-22 апреля местами ожидаются туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с, днем 20, сутки 21 апреля порывы 23-28 м/с. 20-21 апреля гроза, шквал, град, днем 21, ночью и утром 22 апреля гололед. Резкое понижение температуры воздуха днем 21 апреля до 7-12 тепла, ночью 21-23 апреля местами заморозки до 3 градусов. В Таразе 21 апреля временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 21-22 апреля ожидается туман. Днем 20, сутки 21 апреля ветер юго-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20, временами 25 м/с. Днем 20, ночью и утром 21 апреля ожидаются гроза, град, днем 21, ночью 22 апреля гололед. Резкое понижение температуры воздуха днем 21 апреля до 7-9 тепла, ночью 22-23 апреля заморозки до 3 градусов.

В Алматинской области ожидаются осадки, местами сильные осадки (дождь, снег). 20-22 апреля местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с, 21 апреля порывы 23-28 м/с. 20-21 апреля местами гроза, шквал, град, 21-22 апреля гололед. Резкое понижение температуры воздуха днем 21 апреля до 7-12 тепла, ночью 21-23 апреля местами заморозки до 3 градусов.