В троих детей стреляли в Таразе

19 апреля 2021, 17:17
Фото: pixabay.com

Троих несовершеннолетних доставили в больницу с огнестрельными ранениями в Таразе, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области.

В Управление полиции Тараза поступило сообщение о том, что в областную детскую больницу с огнестрельными дробовыми ранениями доставлены трое несовершеннолетних. По данному факту ведется досудебное расследование, - сказано в сообщении.

Подозреваемый в преступлении установлен и задержан.

Состояние здоровья несовершеннолетних стабильно, их жизни ничего не угрожает. Согласно статье 201 УПК РК подробности дела в интересах следствия не разглашаются, - отметили в полиции.


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