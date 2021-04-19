В троих детей стреляли в Таразе

Троих несовершеннолетних доставили в больницу с огнестрельными ранениями в Таразе, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области.

В Управление полиции Тараза поступило сообщение о том, что в областную детскую больницу с огнестрельными дробовыми ранениями доставлены трое несовершеннолетних. По данному факту ведется досудебное расследование, - сказано в сообщении.

Подозреваемый в преступлении установлен и задержан.

Состояние здоровья несовершеннолетних стабильно, их жизни ничего не угрожает. Согласно статье 201 УПК РК подробности дела в интересах следствия не разглашаются, - отметили в полиции.