Суперлига. Раскол в Европе: футбольные гранды против УЕФА

В футбольной Европе скандал: 12 лучших клубов Старого Света заявили о создании собственной Суперлиги в обход действующим турнирам УЕФА - Лиги чемпионов и Лиги Европы. И это на фоне того, что УЕФА в это же время объявило о новом формате Лиги чемпионов, передает zakon.kz.

12 европейских клубов объявили о создании нового европейского турнира. Основателями выступили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Барселона», «Атлетико» и «Реал», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Формат соревнования подразумевает участие 20 команд.

Эксперты по-разному оценивают жизнеспособность Суперлиги.

Проблема Суперлиги не в том, что она погубит клубный футбол, и не в том, что в закрытую группу попадают по непонятным принципам. Мешает другое – нескрываемая спешка. Во-первых, основатели предлагают странный и явно непродуманный формат: сначала две группы по 10 команд, а потом еще и плей-офф с четвертьфиналов. Такое подражание НХЛ/НБА как минимум приведет к пресыщению элитными афишами, а как максимум – к пачке полутоварищеских встреч в группе, ведь подгадывать удобный жребий все равно бесполезно. Во-вторых, боссы Суперлиги заявили, что стартуют уже в 2021 году – в эту дату сейчас вообще невозможно поверить. Очевидно, что нужно провести сложнейшие переговоры с федерациями, клубами и футболистами, а еще хоть как-то подготовить инфраструктуру. Продюсеры нового турнира прекрасно это понимают, но все равно торопятся и всячески показывают, что готовы вот-вот начать. В-третьих, медийная кампания вокруг Суперлиги только кажется продуманной. Взрыв действительно получится мощнейшим, но пока пиарщики незапущенного чемпионата совсем не умеют работать с негативом. На массовое возмущение (против реформы почти все – от сэра Алекса до Хабиба) Суперлига ответила только однотипными твитами, которые пишут боты. «А мне кажется, отличная идея», – так выглядят эти шаблонные послания. Кажется, даже на ольгинской фабрике троллей к вопросам пропаганды подходят более изобретательно, - считает обозреватель Евроспорта Павел Городницкий.

В тоже время, по информации New York Times, футбольные чиновники проголосовали за изменение формата Лиги чемпионов. Число команд-участниц расширят с 32 до 36, играть будут по кругу без разделения на группы. В плей-офф выйдут восемь команд. Каждый клуб гарантированно проведет по десять матчей. Именно так футбольные чиновники Европы пытаются удержать грандов в турнирах УЕФА.

Европейские гранды поставили УЕФА в сложное положение: на данный момент главный европейский футбольный орган ограничивается резкими заявлениями, но реальных рычагов давления на бунтарей у них нет. Футболистам, которые сыграют в Суперлиги, запретили играть за сборные. Но специалисты уверены, что это не отпугнет спортсменов.

Агент ФИФА Дмитрий Селюк в интервью Евроспорт заявил, что Суперлиге все-таки быть.

УЕФА и ФИФА еще попытаются повлиять на топ-клубы и отговорить их от создания лиги. Но у меня нет сомнений, что проект реализуют. Начнется шантаж футболистов, им попытаются запретить участвовать в чемпионатах мира или Европы, но в конце-концов все договорятся. А если нет, то футболисты наверняка выберут Суперлигу. Этот турнир – новый этап развития футбола. А все новое всегда воспринимается в штыки. В футболе стало слишком много денег, а УЕФА и ФИФА получили колоссальные полномочия по их распределению. В топ-клубах работают серьезные финансовые эксперты, они понимают, что эта система несправедлива. Поэтому и создали проект, который принесет клубам высокий доход, а футболисты станут богаче, - сказал Селюк.

Президент УЕФА Александр Чеферин жестко высказался о создании Суперлиги.

Игроки, которые будут участвовать в Суперлиге, не будут играть на чемпионатах мира и Европы. Они не смогут представлять сборные. УЕФА и мир футбола объединились против этого ужасного предложения, которое было выдвинуто несколькими европейскими клубами, которые следуют только идее жадности. Мир футбола объединился, правительства объединились, все объединились против этого бессмысленного проекта. УЕФА распределяет 90% доходов, реинвестируя их в футбол. УЕФА - это не только вопрос денег, Суперлига - да. Основной принцип не может измениться, солидарность - это нечто вечное. Но для некоторых людей солидарности не существует, единственное, что существует, - это деньги в их карманах, - сообщил президент УЕФА в эфире Sky Sports Italia.

Планируется, что в Суперлиге будут принимать участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут меняться от сезона к сезону. Матчи будут проходить в середине недели, клубы продолжат играть в своих национальных чемпионатах, сезон будет начинаться в августе.