Чем грозит переедание кокосовым маслом

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала, в чем вред и польза кокосового масла, передает zakon.kz.

Кокосовое масло - уникальный продукт. Сладкую нежную массу используют в качестве десерта, как яркий акцент в выпечке, при жарке ингредиентов для всевозможных блюд или даже просто добавляют в чай и кофе - применение найдется везде.

Чем грозит переедание кокосового масла, а также какие дозы благотворительно влияют на пищеварение. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По мнению эндокринолога, кокосовое масло полезно для организма. Но, как отметила эксперт, если не ограничивать его употребление, придется обращаться за помощью.

В составе массы 80-90% насыщенных жирных кислот - почти как в пальмовом масле. В небольших количествах они усваиваются хорошо, но при переизбытке преобразуются в так называемый "плохой холестерин".

Это приводит к нарушению кровообращения, к отложению атеросклеротических бляшек в сосудах. А соответственно, к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Вплоть до таких серьезных состояний, как инфаркты и инсульты. Татьяна Филиппова

Люди, часто употребляющие кокосовое масло, как заметила эндокринолог, очень быстро полнеют. Лишние калории - дополнительные риски развития опасных болезней.

По мнению эксперта, норма употребления кокосового масла - не более 6-10% от всего рациона. Здесь действует правило "чем меньше - тем лучше".

Безусловно, в кокосовом масле присутствуют витамины. Тем не менее. Если есть риски со стороны сердечно-сосудистой системы либо имеется лишний вес, такой продукт следует исключить из рациона полностью. Татьяна Филиппова