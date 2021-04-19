В Петропавловске водитель автобуса подрался с пассажирами

Водитель автобуса подрался с пассажирами в Петропавловске. Очевидцы сняли на видео потасовку, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", полицейскому пришлось разнимать участников конфликта. Водитель, как выяснилось позже, не был зачинщиком драки. Он лишь пытался разнять устроивших разборки горожан.

Отмечается, что участники потасовки - четверо жителей одного из районов Шымкента опаздывали на междугородний рейс, из-за чего "горячо" стали выяснять, кому платить за проезд.

По словам Темирлана Жусупова спор возник из-за недоразумения. Четверо жителей одного из районов опаздывали на автовокзал и между ними возникла ссора, на которую отреагировал водитель. Полицейские провели с парнями профилактическую беседу, напомнив, что необходимо вести себя корректно в общественном транспорте. ведущий специалист группы внешних коммуникаций ДП СКО Игорь Мерцалов