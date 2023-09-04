Таксист подрался с пассажиром на заправке в Акмолинской области
Фото: pexels
В Акмолинской области полицейские проводят досудебное расследование по факту конфликта между водителем такси и пассажиром, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП области, 30 августа в полицию города Кокшетау поступило заявление от 34-летнего жителя Алматы о нанесении ему телесных повреждений.
"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что водитель автомобиля Hyundai Elantra, оказывавший услуги такси, находясь возле одной из автозаправочных станций трассы нанес телесные повреждения заявителю", – говорится в сообщении.
В результате конфликта пассажир обратился в областную больницу, с закрытым переломом стопы.
Полицейские установили водителя такси. Проводятся следственные действия. По данному факту начато досудебное расследование. Также назначена экспертиза.
Ранее в Кокшетау водитель минивэна сбил на "зебре" ребенка и скрылся.
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