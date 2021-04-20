Диетолог рассказал об опасности перебивания аппетита

По словам врача-диетолога, перекусы в течении дня могут привести к неприятным последствиям, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В течение дня многие люди привыкли к перекусам, которым порой не придают значения. По итогу, они съедают большое количество еды с высокой калорийностью. Например, жирное, сладкое или соленое вызывает выброс инсулина, из-за чего человек рискуют стать жертвой ожирения или переедания.

Часто человек съедает что-то углеводное, в ответ на это в организме выделяется инсулин, а так как не было полноценного приема пищи, уровень глюкозы в крови падает, возникает гипогликемия, начинается еще более неправильное пищевое поведение, переедание, - рассказал врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко.

По словам врача-диетолога, приступы переедания могут вызвать даже перекусы полезными продуктами, например, фруктами. Если съесть яблоко, через 20 минут появится тяга к еде. Фруктовые перекусы на голодный желудок достаточно опасны. Чтобы научиться контролировать количество потребляемых продуктов в день, специалист рекомендуют не перебивать аппетит.

Даже полезных продуктов иногда люди ухитряются съесть очень много. Мы стремимся к тому, чтобы человек сел за стол и поел сбалансированно и полноценно, чтобы сытости хватило хотя бы на ближайшие 3-4 часа до следующего приема пищи. Еда на бегу, на скаку не очень полезна и приводит к нарушению пищевого поведения, к ожирению, — подытожил врач.