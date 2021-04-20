Названа причина смерти в раннем возрасте

Повышенное артериальное давление негативно сказывается на жизненно важных органах человека. Об этом заявил заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов, сообщает zakon.kz.

По информации lenta.ru, в первую очередь речь идет о заболеваниях мозга, сердца и почек. Это не всегда инсульты и инфаркты, это развитие хронической сердечной недостаточности.

Первая причина по развитию хронической сердечной недостаточности заключается в том, что это гипертоническая болезнь, поскольку происходят морфологические изменения в сердце, и дальше насосная функция сердца начинает страдать.

По словам врача, гипертоник, который не лечится, развиваются почечные проблемы. Почки начинают работать хуже.

Говоря об инсульте, гипертония приводит к мелким поражениям — это раннее снижение умственных возможностей человека, — пояснил Сергей Иванов.

Повышенное артериальное давление ускоряет процесс возникновения атеросклероза в четыре раза.

Если не следить за здоровьем, первые признаки заболевания могут появляться уже в раннем возрасте, - подытожил врач.