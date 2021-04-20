Стрельба в Таразе: о состоянии трех школьников рассказали врачи

В Таразе прооперированы трое подростков, которых госпитализировали с огнестрельными ранениями, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Хабар 24", их жизни ничего не угрожает.

По информации врачей, двум раненым по 16 лет, третьему - 17, они ученики одной из городских школ.

Происшествие случилось в дачном массиве Шолдала 15 апреля, но о нем стало известно только накануне.

Предположительно, выстрелы были произведены из дробовика. Подозреваемый уже задержан, ему 19 лет, - отмечено в сообщении.