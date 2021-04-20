Рост продолжится с пиком в мае - прогноз Цоя по коронавирусу

Министр здравоохранения Алексей Цой озвучил оптимистичный и реалистичный сценарии по распространению коронавирусной инфекции в стране, передает корреспондент zakon.kz.

Министерством здравоохранения актуализируется прогноз развития распространения КВИ с учетом охвата населения вакцинацией. По оптимистичному сценарию при продолжении вакцинации согласно графику ожидается регистрация до 3 тыс. случаев в сутки и пиком в конце апреля. При реалистичном сценарии и охвате вакцинацией согласно графику регистрация может достигнуть до 4 тыс. случаев в сутки с пиком в середине мая, - сказал Алексей Цой на заседании правительства.

Он отметил, что эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем необходимым на выработку иммунитета. В последующем эффект будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране.

Напомним, на протяжении 22 дней страна находится в "красной" зоне. В "зеленой" зоне только Туркестанская и Костанайская области.

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