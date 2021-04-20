Казахстанцы недоедают больше, чем россияне и беларусы

В рейтинге стран по наименьшему уровню голода Казахстан занял 21-е место из 107, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Global Hunger Indeх, почти 690 миллионов человек недоедают. Кроме того, 144 миллиона детей страдают от задержки роста, что является признаком хронического недоедания; 47 миллионов детей страдают от истощения. Однако аналитики отмечают, что в 2020 году голод во всем мире находился на умеренном уровне.

Как отмечает Energyprom.kz, Казахстан имеет низкий уровень голода с оценкой 5,4. Эти данные не учитывают воздействие пандемии COVID-19, которая может ухудшить уровень голода и недоедания в будущем.

Открывают мировой рейтинг сразу 17 стран. Среди стран ЕАЭС в ТОП-17 стран попала только Беларусь с индексом меньше 5. Среди прочих стран-союзниц Казахстан уступил России, в то же время показав лучшие результаты, чем Армения и Кыргызстан. Последнее место в рейтинге занял Чад, - говорится в сообщении.

Эксперты сообщают, что за январь-февраль 2021 года в производство продуктов питания проинвестировали 18,3 млрд тг — сразу в 3,1 раза больше, чем годом ранее.

Большая часть капвложений в региональном разрезе была направлена в Восточно-Казахстанскую область (8,4 млрд тг, в 60,9 раза больше, чем годом ранее). В тройку лидеров также вошли Алматинская и Северо-Казахстанская области, - отмечено в публикации.