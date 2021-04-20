Украл мясо из донерной и продал. Подозреваемого сняли на видео

Владелец столичной донерной обратился в полицию и сообщил, что неизвестный проник в закусочную и украл маринованное мясо на сумму в 45 тысяч тенге, передает zakon.kz.

По информации ДП Нур-Султана, подозреваемый забрал мясо из донерной на Богенбай батыра.

Как сообщил предприниматель, он купил мясо на рынке, после чего замариновал его и оставил в закусочной. Подозреваемый около 18:20 часов проходил мимо и заметил, что в помещении никого нет. Воспользовавшись отсутствием видеокамер и прохожих, он проник в закусочную, откуда похитил маринованное мясо, - сообщили в полиции.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как мужчина в 18:23 оставляет свою добычу в другом помещении с людьми. По предварительной информации, он попросил присмотреть за мясом. Затем он вернулся в 18:50.

Полицейские выяснили, что подозреваемый направился в сторону рынка, где продал часть мяса. Материальный ущерб не восстановлен.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 188 (кража).

Ранее судимый 33-летний житель города задержан и водворен в ИВС.