Диетолог заявила об опасности овсяной каши

Американский диетолог Роксана Эсани предупредила об опасности овсяной каши, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru, овсянка может быть вредна для страдающих от некоторых желудочно-кишечных заболеваний, например, от синдрома раздраженного кишечника. Она содержит большое количество растительных волокон, которые могут привести к метеоризму. Таким людям лучше готовить кашу из белого риса, манной или кукурузной муки.

Для тех, кто совершенно здоров, овсянка не всегда полезна. Все зависит от способа приготовления. Каша с цельным молоком будет содержать насыщенные жиры, а добавление подсластителей, например, коричневого сахара или меда, повышает калорийность и содержание углеводов. И того, и другого лучше избегать. Еще хуже ситуация с овсяными кашами быстрого приготовления, в которых, как правило, содержится сахар и всевозможные добавки, - сказала она.

Диетолог рекомендует готовить овсяную кашу с обезжиренным или растительным молоком, использовать простую овсяную крупу и выбирать полезные добавки — свежие фрукты, орехи, ореховое масло и специи, такие как корица или кардамон.