Количество пунктов вакцинации увеличат в столичных торговых домах

Количество пунктов вакцинации увеличат в торговых домах в Нур-Султане, сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

В городе продолжается работа по охвату вакцинацией подлежащего контингента в 100 прививочных кабинетах. В том числе, развернуты прививочных пункты в ТРЦ Mega Silk Way и Хан Шатыр. А также на сегодняшний день рассматривается открытие прививочных пунктов в других торгово-развлекательных центрах и домах, — сообщила Бейсенова.

По ее словам, в настоящее время проводится подготовительная работа по развертыванию дополнительных прививочных кабинетов в местах массового скопления людей.

В ближайшее время такие пункты откроются в ТРЦ Керуен и комплексе Абу-Даби Плаза. В ТРЦ все санитарно-эпидемиологические требования будут соблюдены, как и в медорганизациях, начиная от набора помещения, оснащенности, зонирования передвижных прививочных пунктов и так далее. Учитывая большой поток населения, дополнительно будут пересмотрены отдельные зоны для каждого компонента. На сегодня специалисты департамента отрабатывают все эти моменты, — объяснила главный санитарный врач столицы.

В целом она напомнила, что ситуация по заболеваемости в Нур-Султане остается нестабильной, город более месяца находится в "красной" зоне.

В день регистрируется до от 350 до 650 случаев. Показатель заболеваемости за последнюю неделю выше предыдущей недели на 17 процентов. Интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 326, 2, репродуктивное число 1,07, — заключила Бейсенова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан