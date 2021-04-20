День животноводов появится в Казахстане

Министерство сельского хозяйства РК подготовило проект постановления Правительства РК, которым внесло дополнения в Перечень праздничных дат в Казахстане, передает zakon.kz.

В частности, Перечень праздничных дат в Республике Казахстан дополнить пунктом: "14-1. День животноводов – второе воскресенье июня", говорится в документе.

Как отмечается, в пояснительной записке целью проекта является утверждение праздника дня животноводов в стране, а также повышение престижа работников отрасли животноводства, поощрение их за достигнутые успехи в отрасли.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 мая.