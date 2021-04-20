В Восточном Казахстане ограничили въезд и выезд граждан

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал новое постановление от 20 апреля, которым внес изменения и дополнения в предыдущее постановление, передает zakon.kz.

В частности, в регионах с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19: в городах Усть-Каменогорск, Семей и Аягозском районе вводятся с 23 апреля по 3 мая 2021 года строгие ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной или иной деятельности и жизни населения.

Режим и сроки ограничительных мероприятий на территории городов Усть-Каменогорск, Семей и Аягозского района могут быть пересмотрены в соответствии с изменением эпидемиологической ситуации, - говорится в документе.

В области вводятся ограничения на передвижение, так, будут установлены:

2 санитарных поста для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской области;

1 санитарный пост для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Карагандинской области;

4 санитарных поста на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", "Бахты", "Майкапчагай" (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по 1 ед.);

2 санитарных поста в Аягозском районе;

Запрещается въезд и выезд граждан на/с территорию(и) области и Аягозского района, кроме лиц, обеспечивающих работу постов и объектов области.

В исключительных случаях разрешается выезд и въезд через санитарные посты отдельным категориям лиц, за исключением указанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа города/района.

Лицам, прибывающим из зоны высокого риска (красной зоны), при пересечении санитарных постов обязательно наличие справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, с даты выдачи результата которого, на момент въезда, прошло не более трех суток (72 часа), - говорится в постановлении.

Исключение вводится для детей в возрасте до 5 лет, при наличии справки у сопровождающих лиц.

Требование настоящего пункта не распространяется на внутриобластные санитарные посты на границах Аягозского района.

Контроль на санитарных постах обеспечивается путем проведения бесконтактной термометрии и опроса с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19.

Постановление вступает в силу с 23 апреля 2021 года и действует до его официальной отмены.