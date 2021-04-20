В Восточном Казахстане ограничили въезд и выезд граждан

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал новое постановление от 20 апреля, которым внес изменения и дополнения в предыдущее постановление, передает zakon.kz.
В частности, в регионах с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19: в городах Усть-Каменогорск, Семей и Аягозском районе вводятся с 23 апреля по 3 мая 2021 года строгие ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной или иной деятельности и жизни населения.
Режим и сроки ограничительных мероприятий на территории городов Усть-Каменогорск, Семей и Аягозского района могут быть пересмотрены в соответствии с изменением эпидемиологической ситуации, - говорится в документе.
В области вводятся ограничения на передвижение, так, будут установлены:
Запрещается въезд и выезд граждан на/с территорию(и) области и Аягозского района, кроме лиц, обеспечивающих работу постов и объектов области.
В исключительных случаях разрешается выезд и въезд через санитарные посты отдельным категориям лиц, за исключением указанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа города/района.
Лицам, прибывающим из зоны высокого риска (красной зоны), при пересечении санитарных постов обязательно наличие справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, с даты выдачи результата которого, на момент въезда, прошло не более трех суток (72 часа), - говорится в постановлении.
Исключение вводится для детей в возрасте до 5 лет, при наличии справки у сопровождающих лиц.
Требование настоящего пункта не распространяется на внутриобластные санитарные посты на границах Аягозского района.
Контроль на санитарных постах обеспечивается путем проведения бесконтактной термометрии и опроса с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19.
Постановление вступает в силу с 23 апреля 2021 года и действует до его официальной отмены.
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