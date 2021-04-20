Под Карагандой второй день горит мусорный полигон. В ДЧС указывают на то, что пожар сложно потушить из-за большой площади горения, а также из-за ветра, передает zakon.kz.

Сообщение о пожаре на полигоне вблизи села Доскей Бухар-Жырауского района в ДЧС поступило накануне, 19 апреля. Отмечалось, что на полигоне горят твердые бытовые отходы.

Прибыв на место, пожарные обнаружили горение в нескольких очагах.

В тушении задействованы автоцистерна, 2 мотопомпы и 10 человек подразделений Департамента по ЧС, а также силы и средства местных исполнительных органов и привлеченных организаций. Площадь горения составляет примерно 900 кв.м, - говорится в сообщении ДЧС Карагандинской области.

В ДЧС добавили, что сложность тушения заключается в большой площади горения, а также наличием большого количества горючих материалов. Также тушение мусора высотой более 3 метров осложнено ветреной погодой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Терещенко (@_sergey.tereschenko)

Между тем, местные жители жалуются на запах гари:

На улице воздух пропитан гарью, дышать невозможно. На наши жалобы нет обратной реакции. Акимат бессилен, чтобы вмешаться.

Скоро противогазы в ход пойдут. Дышать невозможно, когда ветра нет, смог стоит, воняет гарью, - пишут пользователи.