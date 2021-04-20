Видеообращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева представили на пленарной сессии Боаоского азиатского форума. Основная тема конференции в этом году – "Меняющийся мир: совместными усилиями развивать глобальное управление и сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь", сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Форум был открыт специальным видеообращением Председателя КНР Си Цзиньпина, который заявил, что его страна продолжит политику открытости внешнему миру и призвал партнеров к совместному эффективному использованию всех возможностей вышеупомянутой инициативы Пекина.

Н. Назарбаев в своем выступлении подчеркнул важность работы Боаоского форума, который за последние 20 лет состоялся как значимая международная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития не только Азии, но и всего мира.

По словам Елбасы, пандемия COVID-19 внесла глубокие изменения в повседневную реальность во всем мире и обнажила ряд серьезных политических, социально-экономических и гуманитарных вызовов для международного сообщества. Вместе с тем, кризис позволяет человечеству по-новому взглянуть на окружающую действительность и уже сегодня сделать для себя несколько важных выводов.

Как отметил Н. Назарбаев, "пандемия показала важную роль государства в сложные времена – благодаря эффективным мерам властей, многим странам удалось избежать наиболее негативных сценариев развития ситуации".

При этом все наглядно убедились в том, что наша планета представляется достаточно хрупким организмом, который "надо ценить и беречь".

В условиях пандемии замедлились глобализация и другие процессы взаимодействия стран и народов, выросло недоверие между людьми, что отрицательно сказывается на глобальной экономике и политике.

Мы видим рост протекционистских настроений по всему миру. Происходит внедрение политически-мотивированных решений, оказывающих критическое влияние на международные экономические отношения. Нельзя допустить погружения мира в спираль эгоистических односторонних решений. подчеркнул в этой связи Елбасы

По его словам, "новые принципы международных соглашений должны быть пронизаны духом взаимодействия равных и ответственных партнеров". Их основой должно стать взаимное уважение культурных, социальных и политических традиций, экономических особенностей и ценностей каждой страны. Пандемия убедительно показала "неизбежность выбора между миром конкуренции и миром сотрудничества".

Как указывает Елбасы, "без глобального контроля над заболеванием успех отдельных стран в будущем не принесет желаемого эффекта".

Для человечества важна кооперация производителей вакцин и правительств в решении вопроса массовой вакцинации на планете. Конкуренция и политизация в этом вопросе контрпродуктивны, - подчеркнул он.

Касаясь инициативы "Один пояс, один путь", Н. Назарбаев напомнил о том, что она была выдвинута Председателем КНР Си Цзиньпинем в 2013 году именно в столице нашей страны.

Для Казахстана эта инициатива стала окном новых возможностей. Через наше государство сегодня проходят кратчайшие пути, соединяющие Азию и Европу, Север и Юг, Тихий океан с Атлантическим и Индийским океанами. Нурсултан Назарбаев

Сегодня через Казахстан проложены 11 транснациональных маршрутов, из которых 5 железнодорожных и 6 автомобильных, включая автобан "Западная Европа – Западный Китай" протяженностью в 2700 км, железные дороги из Казахстана на Персидский залив и в Южную Азию.

Все это позволило создать в стране конкурентоспособный транзитный хаб. Теперь через нашу страну товары из любой точки Азии могут достичь городов Северной Европы всего за две недели. Благодаря этому, даже в кризисном 2020 году рост контейнерных перевозок по направлению "Китай –Европа – Китай" через Казахстан составил более 60%. отметил Н. Назарбаев

В завершение Елбасы подчеркнул, что "за прошедшие годы инициатива "Один пояс, один путь" доказала свою жизнеспособность и значимость для продвижения прогрессивных идей сотрудничества и глобализации".

Следует отметить, что также на форуме выступили главы таких государств как Бруней, Вьетнам, Индонезия, Лаос, Республика Корея, Сингапур, Чили и Шри-Ланка.

Боаоский азиатский форум (БАФ) – неправительственная и некоммерческая международная организация, призванная содействовать продвижению региональной экономической интеграции и совместному развитию государств Азии, в том числе посредством организации с этой целью ежегодной международной конференции с участием видных политиков, бизнесменов, ученых, экспертов и СМИ. В этом году БАФ отмечает свое 20-летие. Учредительная сессия Форума состоялась 26 февраля 2001 г. в г. Боао (провинция Хайнань, КНР).