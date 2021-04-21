Выясняются причины массовой гибели рыбы в ВКО

Массовая гибель рыбы произошла на одном из озер Восточного Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Озеро расположено всего в 4 км от города Шар. Побережье водоема буквально усыпано сотнями мертвых туш. По неподтвержденным данным погибло около полутонны карася.

До такой степени довели. До 2016 года мы своими силами пускали воду, а с 2020 года появился хозяин и вот до чего он довел наше озеро. Мне обидно, жалко. житель города Шар Каликан Рахимбеков

На месте побывали инспекторы рыбного хозяйства и экологи. Они взяли пробы воды, мертвую рыбу тоже увезли на экспертизу. Есть версия, что мор произошел из-за снижения уровня воды в озере.

В надзорном ведомстве ждут результатов анализов, чтобы назвать точную причину экологического ЧП.