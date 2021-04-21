Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину и предложил встретиться, сообщает zakon.kz.

Ролик обнародован на официальной станице президента Украины в Facebook.

По словам Зеленского, встреча может состоятся "в любой точке, где идет война".

Об этом он сказал в видеообращении.

Зеленский рассказал, что вчера и сегодня на заседаниях советников нормандской четверки и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявления.

При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

А что мне понимать. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин. Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Владимир Зеленский

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