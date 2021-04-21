Токаева довели до слез в матче плей-офф чемпионата Казахстана

В конце третьего полуфинального матча плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу между "Атырау" и "Актобе" на площадке разгорелись нешуточные страсти, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Актобе" вышел победителем в третьем полуфинальном матче плей-офф чемпионата РК

При счете 3:5 футболист "Атырау" Жомарт Токаев за жесткий стык получил красную карточку и расплакался.

"Атырау" в итоге проиграл "Актобе" со счетом 4:6. У "Актобе" голы забили Эленилсон, Акжол Тыныштыкбаев, Асхат Кулбаев, Аршат Сатжан, Витао (2), а в составе "Атырау" отличились Болат Сарбасов (2), Эрик Данило и Эвертон.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу "Актобе". Серия играется до трех побед одной из команд.

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