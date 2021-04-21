Конор Макгрегор хочет купить "Манчестер Юнайтед"

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что задумывается о приобретении английского футбольного топ-клуба "Манчестер Юнайтед", сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Привет, ребят. Я задумываюсь о приобретении „Манчестер Юнайтед“. Что думаете по этому поводу? — написал Конор на своей странице в twitter.

Судя по всему, Макгрегор отреагировал на новость о том, что семья американских бизнесменов Глейзеров, владеющая контрольным пакетом акций легендарного клуба, рассматривает вариант с его продажей. Боссы "Манчестера" стали рассматривать такой сценарий после того, как проект футбольной Суперлиги потерпел крах.

Конор с детства болеет за "МЮ" и долго занимался футболом – играл в нападении. И хотя позже Макгрегор перешел в единоборства, страсть к любимому клубу сохранил.

Макгрегор имеет успешный опыт в бизнес-индустрии. За несколько лет ему удалось раскрутить собственный бренд виски.

19 апреля 12 клубов - "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан" объявили о создании Суперлиги. В финансировании проекта участвует американский банк JP Morgan.

Но всего на вторые сутки, проект провалился. Топ-клубы один за другим покидают едва созданную лигу, а президенты-бунтовщики лишаются постов. Футбольные функционеры давно жаловались, что клубы мало зарабатывают, а после пандемии рискуют обанкротиться – Суперлига выглядела спасением.