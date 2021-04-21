26 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 21 апреля, сообщает zakon.kz.

На 21 апреля лечение от КВИ продолжают получать 39 318 человек (38 889 КВИ+ и 429 КВИ-), из них в стационарах находится – 13 756 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 572 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 671 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести – 185 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 101 пациент.

За сутки 23 казахстанца скончались от коронавирусной инфекции. Всего с 13 марта зарегистрировано 3459 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 19 апреля 2021 года зарегистрировано 135 новых случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 66 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 52 025, случаев с летальным исходом - 757, всего выздоровели – 50 839 человек.