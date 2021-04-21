Генпрокурор проинформировал Токаева о состоянии законности и правопорядка

Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, сообщает zakon.kz.



По информации Акорды, Президент заслушал доклад о состоянии законности и правопорядка в стране, а также об итогах работы органов прокуратуры за 1 квартал текущего года.

Генеральный прокурор проинформировал Президента о результатах реализации первого этапа перехода на трехзвенную модель уголовного процесса. Как сообщил Гизат Нурдаулетов, по итогам согласования прокурорами ключевых решений органов досудебного расследования количество нарушений конституционных прав граждан сократились на 33 %, - говорится в сообщении.

Главе государства рассказали об исполнении поручений по защите предпринимателей от незаконных действий государственных органов, переориентировании надзора прокуратуры на эффективное решение проблем бизнеса. По словам Генерального прокурора, с начала года защищены права 22 тысяч предпринимателей, отменено 357 незаконных проверок и 56 актов госорганов.

Подчеркнув важность обеспечения верховенства закона во всех сферах жизни общества, Касым-Жомарт Токаев дал Гизату Нурдаулетову ряд поручений.