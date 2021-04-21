Снизить пенсионный возраст для инвалидов предлагают в Казахстане

Депутаты фракции "Народной партии Казахстана" выступили с предложением снизить пенсионный возраст для казахстанцев с инвалидностью, передает корреспондент zakon.kz. Свои предложения они направили в депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

Депутат Ерлан Смайлов привел в пример данные Министерства труда и социальной защиты населения, по которым из 600 тыс. взрослых казахстанцев с инвалидностью численность работающих инвалидов составляет 85,5 тыс. человек. В основном работают лица с инвалидностью, имеющие 3 группу, их насчитывается 62 тыс. человек, имеющих 2 группу - 18 тыс. человек и еще меньше с 1 группой инвалидности - 2 300 человек.

Во время встреч депутатов с людьми с инвалидностью одним из главных и часто поднимаемых вопросов было снижение пенсионного возраста. Обеспечение занятости и вовлечение лиц с инвалидностью в трудовую деятельность, создание для них полноценных и качественных условий жизни, безусловно, важное направление работы. Но также очевидно, что необходимо учитывать и физиологическое состояние, показатели здоровья взрослых лиц с инвалидностью. С возрастом болезни и дисфункции организма, инвалидизация усиливаются и людям с инвалидностью становится сложно работать до 63-летнего возраста, - сказал Ерлан Смайлов.

Он добавил, что испытывая затруднения со здоровьем и нагрузки на организм, они продолжают работать, так как мизерное пособие по инвалидности не позволяет обеспечить качественный уровень жизни. Также многие инвалиды 3 группы вынуждены работать для получения большего размера пенсии, потому что не работая до выхода на пенсию, они могут рассчитывать только на минимальный размер пенсии.

Конечно, вопрос снижения пенсионного возраста для лиц с инвалидностью должен решаться комплексно, учитывая такие факторы, как группа инвалидности, состояние здоровья, диагноз и заболевание, характер труда. Но средний возраст выхода на пенсию для них должен быть в районе 55 лет, по аналогии с многодетными матерями, - подчеркнул мажилисмен.

Отдельной проработки, по словам Смайлова, требует механизм пенсионного обеспечения людей с инвалидностью, вышедших на пенсию. Он должен включать в себя обязательный фиксированный и гарантированный государством компонент, например, в виде выплачиваемого на сегодня пособия по инвалидности и дополнительной пенсионной части.

Реальность такова, что люди с инвалидностью несут значительные дополнительные расходы на медицинские услуги и уход, нуждаются во вспомогательных устройствах. Из-за этого лица с инвалидностью и их семьи больше подвержены риску бедности, чем граждане без инвалидности с такими же доходами, - пояснил он.

Также важными вопросами, требующими своего решения, являются вопросы наличия, полноты и доступности статистических данных о людях с инвалидностью и наличия научных исследований по проблемам инвалидности. На сегодня такой информации нет.

В процессе подготовки данного депутатского запроса ни Министерство труда и социальной защиты, ни Министерство здравоохранения, ни Бюро национальной статистики не смогли предоставить информацию о средней продолжительности жизни лиц с инвалидностью в РК, ввиду отсутствия таковой. В открытом доступе также нет материалов исследований. Возникает вопрос - каким образом Министерство труда и социальной защиты определяет эффективность политики, мер и бюджетных расходов, направленных на лиц с инвалидностью? - возмутился депутат.

В связи с вышеизложенным депутаты фракции "Народной партии Казахстана" предлагают:

- Правительству снизить пенсионный возраст для лиц с инвалидностью;

- Министерствам труда и социальной защиты, здравоохранения, национальной экономики и финансов, с обязательным участием организаций лиц с инвалидностью разработать четкие критерии снижения и определения возраста выхода на пенсию лиц с инвалидностью;

- Министерству труда и социальной защиты, Бюро национальной статистики определить и обеспечить сбор достоверных статистических данных о лицах с инвалидностью, в то числе о средней продолжительности жизни в разрезах пола, группы инвалидности, сфере занятости;

- Министерствам труда и социальной защиты, здравоохранения, образования и науки разработать план необходимых научных исследований по проблемам инвалидности;

- Правительству внести доработки в Национальный план в части пенсионного обеспечения лиц с инвалидностью.

Тамила Языкова, Нур-Султан