Посол США Уильям Мозер ответил на вопрос о возможности поставок американских вакцин в Казахстан, передает корреспондент zakon.kz.

Я не в курсе таких переговоров. Но я знаю, что возможно купить американские вакцины есть. И, конечно, как сторонник США, я хочу, чтобы Казахстан купил наши вакцины. Потому что, я думаю, что они эффективные и очень хорошие вакцины, — сказал на пресс-конференции Уильям Мозер.

Отвечая на вопрос о возможных сроках, дипломат сказал, что это уже технический и коммерческий вопрос, который он надеется, разрешится уже скоро.

Я не могу прямо ответить на этот вопрос. Но, я думаю, что будет скоро, я думаю, достаточно вакцин у США для того, чтобы действительно покрыть наших граждан, — сказал посол.

По его словам, сам он вакцинировался первым компонентом от компании Moderna и ожидает свою вторую дозу 11 мая.

Я получил американскую вакцину от фирмы Модерна. И я еще ожидаю вторую дозу 11 мая. У моих детей тоже была «Модерна» и они сказали, что у них были побочные эффекты после второй вакцинации, но они были не сильные. Была небольшая слабость, — уточнил Мозер.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан