Почему нас не спросили. В Атырау разгорается крупный земельный скандал

В Атырау разгорается еще один крупный земельный скандал, сообщает zakon.kz.

По информации "Ак Жайык", свыше 100 жителей пригородного села Таскала вышли на митинг против проведения карьерных работ частной компанией.

Вообще-то неподалеку от села Таскала, кроме нового, расположены еще два карьера. Один из них закрыл еще в свою бытность акимом Атырауской области Имангали Тасмагамбетов. Второй после разработки оказался заброшенным, и сейчас это скорее огромная мусорная яма.

Так попользуются и оставят и этот карьер. Никто нас не спрашивал, никто не предупредил. Здесь же живут люди, почему нас не спросили? – возмущается пенсионерка Гульсим Наубетова.

По словам таскалинцев, "КамАЗы"возят песок из Таскалы в Атырау, и уже успели испортить мост через канал –там появились выбоины, разъединяются стыки. Им запретили возить песок через село и определили объездной маршрут, но водители запрет игнорируют.

Карьер будет наносить и уже наносит большой ущерб не только окружающей среде, но и здоровью жителей нашего села. При ветрах, а они у нас почти каждый день, мы дышим этой пылью. К тому же резко сократилась территория для пастбищ. Почему не были организованы общественные слушания, чтобы узнать наше мнение? В Конституции записано, что земля принадлежат народу, и мы будем защищать эту землю! – говорит таскалинец Абай Уали.

Аким Кенузекского сельского округа Ернар Утешкалиев отметил, что у предпринимателей имеются все документы и действуют они по закону.

Прежде чем выдавать землю, компетентные органы изучали и проводили всестороннюю проверку, - отметил он.

Слова акима подтвердил прибывший на место руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Кадыржан Арыстан.