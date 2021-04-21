Рэпер Баста стал промоутером в боксе. Он против фрик-боев

Российский рэпер Баста рассказал о возможности провести бой с другим рэпером Тимати, передает zakon.kz.

Вопрос возник в связи с тем, что Баста создал свою промоутерскую компанию.

Бой с Тимати? У меня шесть серьезных сотрясений мозга, травмирована голова и несколько шрамов на затылке. Поэтому сам я очень аккуратно боксом и, к сожалению, не могу выступать более серьезно, чем какие-то умеренные спарринги. Вопрос чести? Он не решается боксом и на ринге. Он решается так, как я это вижу. Мне никогда не нужен был бокс, чтобы отстаивать свою честь. Бокс — это произведение искусства, очень тонкая материя. Неправильно говорить, что боксеры просто всех бьют и решают свои вопросы только кулаками. Я свою честь могу отстаивать без бокса... Ведь есть молоток, - пояснил Баста в интервью Чемпионату.

Отвечая на вопрос «СЭ» о том, возможен ли поединок между Джиганом и Александром Емельяненко по правилам бокса в промоушене Gazfight, Баста ответил, что не будет заниматься этим.

Мне в музыке интересно заниматься чем-то удивительным, достойным, а в шоу-бизнесе есть разное. А так многие готовы взяться за организацию такого поединка, но мне лично этим заниматься неинтересно. Есть серьезные спортсмены, которые хотят показать свой уровень. Это как называется вообще? Фрик-бои? Это не фрик-бой, я Сашу [Емельяненко] хорошо знаю. Но для меня бокс — это невообразимая высота. Хочется, чтобы дети смотрели бокс и получали удовольствие и хотели заниматься боксом. Мне хватило боя Миши Кокляева [с Емельяненко]. Я тяжело это перенес. Переживал за Мишин бой. За Сашин не переживал. Потому что Миша Кокляев — это авторитетный спортсмен, человек, который представлял Россию на международных соревнованиях. Все это выглядело, к сожалению, комично для Миши, - пояснил Баста.

Спортивный директор боксерского промоушена Алексей Титов, в свою очередь, допустил возможность организации боя Сергея Ковалева, бывшего чемпиона WBA super, WBO и IBF в первом полутяжелом весе.