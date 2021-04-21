Жандарбек Бекшин настаивает на том, что были закуплены некачественные СИЗы

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин на заседании Общественного совета Алматы прокомментировал ситуацию с закупкой некачественных средств индивидуальной защиты, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По СИЗам. Действительно, они закуплены в прошлом году. Я сразу поставил этот вопрос. В сентябре я передал после обнаружения этих некачественных СИЗов в департамент по противодействию коррупции, после противодействия коррупции передал в СЭР, сейчас который департамент экономических расследований. Мы передали в суд, но, как видите, многое не учитывается в этой работе, а то, что просто вчера мне пришлось без всяких лабораторных исследований наглядно, рельефно, образно показать, насколько они неэффективны. Налил воду, она ручьем потекла, что это за СИЗы? Да, это СИЗы для защиты от грязи и пыли, но не от вируса, - сказал Жандарбек Бекшин.

Напомним, вчера заместитель председателя Специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службе Рафаэль Гасанов по просьбе главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина проверил склад, где лежат костюмы и разместил видео прямого эфира в Facebook. В ходе проверки было выявлено, что в 2020 году на 90 млн тенге бюджетных средств были закуплены 12 тысяч СИЗов. Один комплект стоит 7 500 тенге. Сейчас на складе имеется 7 028 штук. Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин проверил один комплект и отметил, что костюмы не соответствуют требованиям.

На эту ситуацию отреагировала заместитель Бекшина, Асель Калыкова. Она отметила, что госзакупки по СИЗам состоялись в рамках действующего законодательства РК. Доводы, высказанные Бекшиным, она назвала голословными и необоснованными.

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