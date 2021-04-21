Традиции поста в духовных календарях народов Казахстана

На минувшей неделе, 13 апреля, мусульманский пост - ураза в священный месяц Рамадан, «догнал» Великий пост православных христиан, который отсчитывает четвертую (с 15 марта) декаду святой пятидесятницы. Редко случается, что наиболее значимые посты двух великих религиозных воззрений протекают одновременно. Происходит так потому, что распорядок духовной жизни отличается от светских и государственных календарей. В особенностях мусульманского и православного поста разбирался корреспондент zakon.kz.

Некоторые главные события в жизни верующих соотнесены с фазами Луны. В исламском духовном календаре год и месяц всякий раз начинается с новолуния и длится 29 или 30 суток. И Рамадан - тоже. Происходит постоянное смещение в более ранее время по отношению к григорианскому календарю, которым мы пользуемся в обычной жизни.

Время начала Великого поста православные христиане высчитывают от времени наступления Пасхи, то есть за 48 дней. Пасха выпадает на воскресные сутки после первого весеннего полнолуния. Наступлением астрономической весны считают день весеннего равноденствия (восточный Наурыз), от которого ждут полной фазы Луны, пока ее диск не откроется полностью. Это называют первым весенним полнолунием. Или еще пасхальным

Наше ночное светило, Луна ведет себя весьма фривольно: двигается по кивающей орбите, то отдаляясь от Земли, то приближаясь. Нестабильна скорость этого путешествия. Интервал между полнолуниями в среднем составляет около 29 суток 12 часов 44 минут. Отсюда и смещение в наступлении празднования Пасхи.

Духовный календарь мусульман также ориентируется по Луне. Первый день месяца отсчитывают от первых суток, когда на небосклоне можно различить едва заметный серп нарождающейся луны. Такой день называется «неомения». Если новый серп виден после заката в конце 29-го дня текущего месяца, то наступающие сутки считаются первым днём нового месяца (по мусульманскому календарю сутки начинаются с захода Солнца, а не в полночь, как в григорианском календаре). Но если новую луну не видно после заката 29-го дня - даже вследствие непогоды – следующие сутки являются 30-м днём текущего месяца. Наступающие за ними сутки открывают и следующий месяц. Также, по наблюдениям за Луной, поступают и с определением срока завершения Рамадана, и вообще со всеми месяцами мусульманского календаря.

Духовные лица из православного и мусульманского мира - председатель комиссии по канонизации Русской православной церкви в Казахстане иеромонах Иаков (Воронцов) и главный имам мечети Альхамид в Алматы Алылхан қажы Умирзакулы, помогали разобраться, для чего в духовном календаре народов существуют посты.

Любой пост – это аскетическая практика, состоящая как в воздержании тела от пищи, так и души от злых помыслов, дел и слов. Духовная составляющая имеет здесь первостепенное значение. Цель поста состоит в стремлении к добродетелям и борьбе с чревоугодием. По отношению к окружающим в это время следует проявлять искреннее внимание и сочувствие, не злословить, прекратить ссоры и помириться с врагами.

Пост помогает человеку восстановить правильную иерархию духа и тела: учит воздержанию, воспитывает волю, концентрирует внимание и силы на духовной стороне жизни. Период поста – время духовных трудов. Поэтому рассматривать пост как простую диету неправильно. Не в телесной легкости, конечно, суть и смысл, даже несмотря на очевидный оздоровительный эффект. Благотворное влияние поста на здоровье – лишь приятный побочный эффект.

Прежде чем наступит Пасха

Великий пост христиан – попытка повторить путь Иисуса Христа в тот период, когда он, испытав искушения дьявола, уединился в пустыне, где в посте и молитвах противостоял им.

Великий пост заключается в отказе практически на весь период от употребления продуктов животного происхождения. У православных четыре основных поста, несколько малых и по два постных дня в неделю: в среду и пятницу (в среду Иисуса предал один из учеников, а в пятницу Спаситель был распят и умер в страданиях). Но Великий пост – самый строгий. В его первую и последнюю недели некоторые полностью воздерживаются от приема пищи в светлое время суток, либо употребляют ее очень умеренно, пьют лишь воду. Да и в остальное время стараются не переедать. Молитва и раздумья о духовном призваны помочь пережить пост в тихой спокойной радости.

На весь период поста православные христиане воздерживают от развлекательного контента по телевидению и в интернете. Это же касается музыки и посещения увеселительных заведений. Приветствуется чтение духовной литературы.

Не лучшее время поста и для телесных наслаждений. И хотя священнослужители не запрещают интимной близости в этот период, рекомендуют ее избегать, поскольку секс отвлекает супругов от мыслей о Боге, покаянии и молитвы.

В то же время, если один из супругов будет слишком ревностно воздерживаться от близости, другой может столкнуться с сильнейшим искушением и решится на измену. Прелюбодеяние же, с точки зрения церкви – куда более тяжкий грех, чем интим во время поста. Потому близость между супругами - лишь уступка плотскому началу, но не тяжкий грех. Не считается чем-то плохим и зачатие ребенка в дни поста, поскольку это зарождение новой жизни в своеобразном акте Творения по образу и подобию Божью.

Под полный запрет супружеская интимная близость попадает накануне Пасхи, в Страстную пятницу. Это самый скорбный день православного мира, когда верующие должны проводить время в молитве и размышлениях.

Почему важен Рамадан

Цель священного месяца Рамадан и поста заключается в укреплении веры, единении с Богом-Создателем и духовном очищении. Во время уразы мусульмане стремятся обуздать свои физиологические страсти и желания, а также освободиться от нечистых помыслов, сосредоточившись на молитвах и раздумьях о Боге. Суть Рамадана – в отказе от всего плотского, мирского и следование самым разнообразным благодетелям, среди которых любовь и доброжелательное отношение к людям, отказ от злобы и вражды, оказание помощи нуждающимся, предупредительность и внимание, стремление наладить мир с теми, с кем был в ссоре.

О том, что мусульмане должны Рамадан провести в посте, повествует Коран. И у мусульман не принято анализировать, почему был выбран именно этот месяц. Ежедневно пост начинается с первыми предрассветными сумерками (как только черную и белую нитки можно отличить друг от друга) и прерывается после захода солнца.

В момент оразы мусульмане отказываются от приёма пищи, воды, интимной близости и от курения. Чтобы не нарушить пост, прием лекарств и витаминов, смещают на ночное время. Случайный прием воды или пищи не нарушает поста, если человек, осознав, что он допустил, тут же с покаянием прекращает это действие.

Нарушением считается, если жидкость сглотнуть специально. Слюна же, которая может образоваться во рту естественным способом, не является жидкостью, внесенной извне. Поэтому ее глотать как раз можно. Это не нарушает пост. Некоторые люди создают себе дополнительные трудности, стараясь сплевывать слюну, что неправильно. Аллах сделал так, чтобы человек переносил уразу легко. И естественные процессы в организме происходят по помыслам Всевышнего.

Но не только в воздержании заключается истинный смысл оразы. Равнозначным смыслом обладает добровольный отказ от совершения любых грехов, даже совершаемых глазами или в мыслях. Держа уразу, верующий осознает, что совершает её ради Создателя.

Кроме того, есть у мусульман и другие посты, которые считают необязательными, называемыми суннат. Например, шестидневный пост в следующий же за Рамаданом месяц Шавваль. Поститься разрешается в любые дни, кроме дня Ураза-байрам, но желательно со второго дня месяца. За это, как написано, мусульманин получит такую награду, будто постился весь год.

По словам Пророка, тех, кто держит пост каждые понедельник и четверг в течение года, также ждёт награда от Всевышнего. Очень желателен и добровольный пост 13, 14 и 15 числа каждого месяца лунного календаря.

Оставаясь на весь световой день без пищи и воды, мусульманин приобретает сочувствие к людям, которые живут в условиях голода и дефицита воды, и начинает ценить те блага, которыми наделяет его Аллах.

Первая вечерняя трапеза после специального намаза не должна быть обильной и сытной. Рекомендуют прежде употребить воду, финики, а затем иную, преимущественно растительную пищу, которая хорошо и быстро усваивается. Калорийную белковую пищу из мяса иди рыбы лучше оставить на предрассветную трапезу. Отказ от жаренного и острого поможет провести уразу гораздо легче.

Смысл поста также можно обнаружить в том, что сэкономленные на еде деньги следует отдать нищим и тем, кто нуждается в помощи.

Подготовил Альберт Ахметов