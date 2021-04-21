Ситуация с коронавирусом в Казахстане. Онлайн

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК проходит конференция на тему "О текущей эпидемиологической ситуации в стране", сообщает zakon.kz.



Спикерами выступают:

- вице-министр здравоохранения РК, главный санитарный врач РК Ерлан Киясов,

- заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова,

- руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Нур-Султану Нурлыбек Асылбеков,

- к.м.н.,заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева.