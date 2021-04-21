Вокруг России, "как вокруг Шерхана, собираются всякие гиены". О чем говорил Путин в послании

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. О чем он говорил, рассказывает zakon.kz.

РИА Новости пишет, что послание было посвящено внутренним вопросам: здравоохранению, социальной политике, экономике. Отдельно он высказался о покушении на убийство президента Беларуси и санкциях Запада.

Президент РФ начал свою речь с событий прошлого года, когда мир столкнулся с пандемией. Он сказал, что в демографии сложилась чрезвычайная ситуация, но "Россия не откажется от своих целей".

По его словам, в здравоохранении много нерешенных вопросов, но Россия приобрела принципиально новый опыт.

Он поручил с 1 июля платить детям от восьми до 16 лет, растущим в неполных семьях, в среднем по 5650 рублей (около 32 тыс. тенге - ред.) в месяц. Также предложил осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей (56 тыс. тенге - ред.) семьям с детьми-школьниками и распространить эту меру на будущих первоклассников.

Путин высказался о санкциях и событиях в Беларуси.

Практика несправедливых санкций перерастает в нечто более опасное: речь о попытке переворота в Беларуси, - сказал он.

Он подчеркнул, что Запад никак не отреагировал на попытку убийства Лукашенко. По его мнению, Запад не думал о Беларуси и об Украине, когда там происходили события Майдана.

Вместе с тем есть привычка при любых обстоятельствах "цеплять Россию", - отметил Путин.

По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять и добавил, что вокруг России, "как вокруг Шерхана, собираются всякие гиены".

Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели. У России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры, - заявил Путин.

Путин напомнил, что Россия обновляет военную технику в армии, в том числе ядерное оружие.

В конце выступления президент обратился к россиянам. Он пообещал сделать все необходимое для достижения поставленных целей.

Уверен, мы будем идти вместе и добьемся выполнения поставленных задач, - сказал Путин.