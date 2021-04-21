Парень задержан за развращение семилетней девочки в Алматы

За развращение семилетней девочки в Алматы "по горячим следам" полицейские задержали 19-летнего парня, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в одном из спальных микрорайонов в Турксибском районе города.

Семилетняя девочка из магазина возвращалась домой. Следом за ней в подъезд зашел мужчина, который на лестничном пролете взял ребенка на руки и понес обратно вниз. Затем неизвестный удалился с малышкой в закуток подъезда, который не попадает в обзор видеокамеры. Установлено, что там он раздел ее и стал трогать. Ребенку удалось вырваться. Она добежала до дома и рассказала о случившемся маме, которая, в свою очередь, и забила тревогу. Кстати, ее незамедлительное обращение в полицию способствовало раскрытию преступления "по горячим следам". заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов

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Отмечается, что подозреваемый задержан (2002 г.р.)

Установлено, что мужчина состоит на учете, как умственно отсталый. Проживает он в этом же микрорайоне.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 124 ч.1 УК РК. По уголовному дел проводятся соответствующие следственные мероприятия и экспертные исследования. Рустам Абдрахманов