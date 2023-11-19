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Законодательство РК

В убийстве семилетней девочки в Павлодарской области подозревают мать и ее знакомого

В убийстве семилетней девочки в Павлодарской подозревают мать ребенка и ее знакомого Фото: zakon.kz
Полиция установила личности подозреваемых в убийстве 7-летней девочки, пропавшей 17 ноября в Экибастузе. По подозрению в убийстве ребенка правоохранителями задержаны мать и ее знакомый, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены обстоятельства и причины исчезновения семилетней Миланы Давыдовой. 


"По подозрению в убийстве несовершеннолетней сотрудниками полиции задержаны мать и ее знакомый, который по ее просьбе скрыл следы преступления. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 99 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия. Работает специализированная группа. На месте находятся руководство ДП, прокуратуры и акимата Павлодарской области", – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов. 

Задержанные признались в убийстве, добавили в полиции. 

19 ноября стало известно, что без вести пропавшую семилетнюю девочку в Павлодарской области нашли мертвой. 

Ребенка искали родственники, полиция и волонтеры. 

Заявление о пропаже девочки поступило в полицию города Экибастуза 17 ноября в 21:15. 

Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтеры Vita и неравнодушные граждане. В полиции сообщили, что, по сведениям матери девочки, женщина решила с тремя детьми поехать на выходные к супругу, который находится в крестьянском хозяйстве, расположенном в 15 км от села. При этом якобы дочь Милана отказалась ехать и вышла из дома. С тех пор ее никто не видел.

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