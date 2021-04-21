Когда планировать беременность после вакцинации от коронавируса

21 апреля 2021, 18:37
Фото: pixabay.com

Беременность рекомендуется планировать по истечении 1,5-2 месяцев после вакцинации, когда полностью сформируется иммунитет. Об этом рассказала на брифинге в СЦК заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова, передает корреспондент zakon.kz.

После получения двух компонентов - на сегодняшний день идет вакцинация "Спутником V" - по истечении 1,5-2 месяцев, после того, как у вас полностью сформируется иммунитет, вы можете планировать беременность, - сказала Ахметова.

Также она прокомментировала вопрос по поводу того, можно ли не соблюдать масочный режим после прививки.

Учитывая, что эпидемиологическая ситуация в нашей стране пока нестабильная и в целом еще не сформировался коллективный иммунитет. Наши рекомендации остаются прежними. Это обязательное ношение масок, независимо от того, получили вы вакцину или нет, соблюдение социальной дистанции и гигиена рук, - заключила зампредседателя комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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