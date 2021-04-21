Президент высказался о правовых реформах в стране

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло заседание Высшего cовета по реформам, на котором глава государства высказался о правовых реформах в стране, сообщает zakon.kz.

Говоря о правовых реформах, Президент указал на важность последовательной и системной модернизации судебной системы в целях обеспечения беспристрастного и справедливого правосудия.

Это важнейший критерий правового государства, базис инвестиционной привлекательности, обеспечения охраны права частной собственности. Новые подходы к реформированию судебной системы должны обеспечить дальнейшее укрепление независимости судей, укрепить доверие общества к судам, стимулировать привлечение к отправлению правосудия новых профессиональных кадров, повысить удобство и эффективность судебного процесса, – считает он.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что выработанные инструменты позволяют привлекать в судейскую профессию сильных юристов и специалистов по отдельным отраслям права.

Как считает Президент, проработка этих вопросов в Парламенте должна быть открытой и всесторонней, с привлечением общественности и представителей юридического сообщества. Он поручил принять соответствующий законопроект в текущем году.

Эта реформа очень важная, по сути дела, это приоритетное направление всей работы, направленной на трансформацию Казахстана в современное и эффективное государство, – убежден он.

Глава государства также высказался о реформе уголовного процесса, подчеркнув приоритетность работы по обеспечению защиты конституционных прав граждан.

Для этого должны быть созданы условия реальной состязательности прокуроров и адвокатов в суде, расширены возможности для обжалования судебных решений, обеспечена единообразная судебная практика. Итоговый судебный вердикт должен быть понятен как участникам процесса, так и обществу в целом, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что все изменения в политической, судебной, экономической и социальных сферах необходимо грамотно доводить до наших иностранных партнеров. Данную работу поручено координировать специальному представителю по международному сотрудничеству Ержану Казыхану.